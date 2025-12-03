Hisarcık Hasanlar Köyü'nde Yangın: Deprem Konutu Kullanılamaz Hale Geldi

Hisarcık Hasanlar Köyü'nde Yangında Deprem Konutu Tahrip Oldu

İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangının nedeni araştırılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar Köyünde, gece yarısı İsa K.'ya ait tek katlı deprem konutunda yangın çıktı.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay sonucu söz konusu deprem konutu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

