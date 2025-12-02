Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi

DPÜ Hisarcık MYO’da Bologna kriterlerine uygun ders bilgi paketi ve ders tanım formu hazırlama eğitimi verildi; Öğr. Gör. Nuri Uslu sunum yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:05
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO)’nda, eğitim-öğretim süreçlerinin kalite güvencesini artırmaya yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Program, "Bologna Bilgi Paketi Ders Uygulamaları ve Ders Tanım Bilgileri Formlarının Hazırlanması" başlığıyla düzenlendi.

Eğitimin İçeriği

Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi’nde düzenlenen eğitimde Öğr. Gör. Nuri Uslu tarafından Bologna sürecinin yükseköğretimdeki yeri, ders tanım bilgileri formlarının doğru hazırlanması, öğrenme çıktıları ile ölçme-değerlendirme uyumu gibi temel konular ele alındı. Eğitimde, örnek uygulamalar üzerinden süreç adımları ayrıntılı şekilde açıklandı.

Uygulama ve Katılım

Programa akademik personel aktif katılım gösterdi. Katılımcılar, ders bilgi paketlerinin güncel, tutarlı ve Bologna kriterlerine uygun şekilde hazırlanmasına yönelik uygulamalı bilgiler edindi. Sunum ve örnekler üzerinden yapılan çalışmalar, uygulamaların doğrudan eğitim-öğretim süreçlerine yansıtılmasına olanak sağladı.

Kapanış

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

