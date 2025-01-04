Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım: İsrail’in Ateşkese İhlalleri İçin Sabırlıyız

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'dan Açıklamalar

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kasım, Hizbullah'ın çatışıp çatışmayacağı konusunda bir takvim olmadığını belirtti.

İsrail'in Kara Saldırıları ve Hizbullah'ın Direnişi

Yayınladığı video mesajında, İsrail ordusunun, düzenlediği kara saldırılarında Hizbullah’ın direnişi karşısında büyük bir ilerleme kaydedemediğini ifade etti. Ayrıca, İsrail’in yoğun saldırılarına rağmen hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Kasım, Hizbullah'ın güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Ateşkesin Önemi ve Direnişin Devamı

Kası, ateşkesin Hizbullah'ın toparlanmasına yardımcı olduğunu vurguladı ve "Eşi benzeri görülmemiş saldırılara" maruz kaldıklarını söyledi. Direnişin biteceğine dair hiçbir işaret olmadığını belirten Kasım, "İsrail hedefine ulaşamadı, direniş devam etmektedir, işgalin sürmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Suriye ile İlgili Değerlendirmeler

Kasim, Suriye halkının gelecekte İsrail ile savaşacağını savundu. "Hizbullah olmasaydı, Suriye'de yaşananların Lübnan'da yaşanabileceğini" ifade etti.

İhlallere Karşı Sabır

Kasim, İsrail'in ihlalleriyle yüzleşecekleri en uygun zamana kadar sabırlı davranacaklarını belirtti. Aynı zamanda, "Ateşkesin uygulanmasından Lübnan devletinin sorumlu olduğunu" vurguladı ve Israel'in, Lübnan’ın güneyinden çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Meclisi ve Cumhurbaşkanlık Seçimi

Kasim, Lübnan Meclisi’nde 9 Ocak’ta düzenlenecek oturumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için istekli olduklarını da açıkladı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024’te uygulamaya girdi. Anlaşmanın ikinci maddesi, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail’e karşı operasyon düzenlemesini engelleyecek" ifadesini içeriyor. Ancak, İsrail’in bu süreçte 60 gün olan çekilme süresini uzatma niyetinde olduğu belirtiliyor.

Son Durum

İsrail, şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 2 beldeden çekilme yaptığı bildirildi. Ancak, ateşkese yönelik ihlalleri sürdürmeye devam ediyor.