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Hizbullah, İsrail Askerlerinin Lübnan'a Sızma Girişimini Engelledi

Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan sınırına sızma girişimini başarıyla durdurdu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:01
Hizbullah, İsrail Askerlerinin Lübnan'a Sızma Girişimini Engelledi

Hizbullah, Lübnan'daki Sınır İhlallerine Yanıt Verdi

Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan’ın güney bölgelerine sızma girişimini engellediğini duyurdu.

Sınırdaki Çatışma Detayları

Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, çatışmanın Ramiye beldesine yakın Tel el-Mudevver bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Bu saldırı sırasında, Lübnan sınırına doğru hareket eden İsrail askerleriyle karşı karşıya gelindiği kaydedildi. Açıklamada, İsrail askeri kayıplarının olduğu ifade edildi.

Gece Boyu Operasyonlar

Hizbullah, yaptığı başka bir açıklamada ise, gece boyunca İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik roketli saldırılarda bulunduğunu duyurdu. Özellikle Zarit ve Hillet Verde bölgelerinde konuşlu İsrail askerlerinin vurulduğu bildirildi.

Yerleşim Bölgelerine Yönelik Saldırılar

Ayrıca, Milya ve Şomera yerleşim bölgelerinin de hedef alındığı vurgulandı. Bu operasyonlar, bölgedeki gerilimi artırırken, Hizbullah’ın sınır güvenliği konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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