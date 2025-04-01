Hizbullah: İsrail Saldırıları Nedeniyle 2 Üyemiz Hayatını Kaybetti

Hizbullah, İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda iki mensubunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan resmi açıklamada, İsrail saldırıları sonucu komutanlarından Hasan Ali Budary ve oğlu Ali Hasan Budayr'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyine yönelik gerçekleştirdikleri hava saldırısında bir Hizbullah unsurunu hedef aldıklarını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı bombalaması sonucu bir kadın dahil olmak üzere toplamda 4 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, bu bölgeleri ve başkent Beyrut'u çeşitli hava saldırılarıyla hedef almıştı.