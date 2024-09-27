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Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah Kimdir?

Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın genel sekreteri olarak tanınan önemli bir figürdür. Beyrut'te yapılan saldırılar sonrası güncel durumu merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:28
Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah Kimdir?

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın Hayatı

64 yaşındaki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Beyrut'a yaptığı hava saldırılarıyla gündeme geldi. Bu saldırılarda Nasrallah’ın sağ olup olmadığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yer alıyor.

Nasrallah’ın Gençliği ve Eğitim Hayatı

Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'ta Beyrut'ta doğdu. Ailesi, babasının iş bulmak için Beyrut’a taşınması sonucunda burada hayatına başladı. Lübnan’daki iç savaş başladığında 1975 yılında, ailesiyle birlikte %uC3%BClkücü memleketleri olan Sur kentine döndü ve burada Şii Emel Hareketi’ne katıldı.

Nasrallah, dini eğitim için Irak ve İran'daki Şii okullarında alt yapısını oluşturduktan sonra, Lübnan'a geri dönerek Emel Hareketi lideri Abbas Musevi’nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

Hizbullah'a Katılım ve Genel Sekreterlik

İsrail'in 1982’de Lübnan’ı işgal etmesinin ardından Hizbullah’a katılan Nasrallah, 1992’de Abbas Musevi’nin ölümünün ardından Hizbullah’ın genel sekreteri olarak seçildi. 2006 yılında yaşanan savaş sırasında defalarca hedef alındı fakat hayatta kalmayı başardı.

Hizbullah’ın 2000 yılında 22 yıllık İsrail işgalini sona erdirmedeki rolü, Nasrallah’ı Orta Doğu’daki önemli figürlerden biri haline getirdi. 2006 Lübnan Savaşı’ndaki başarısı, ona büyük bir prestij kazandırarak Arap ve İslam toplumlarında popülaritesini artırdı.

Hizbullah ve Suriye İç Savaşı

Ancak 2011’de başlayan Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimine destek vermesi nedeniyle Nasrallah, bir zamanlar sahip olduğu popülaritesini kaybetti. Hizbullah, Suriye’deki isyan hareketlerini bastırmak için birçok çatışmaya katılmış ve ciddi eleştirilere maruz kalmıştır.

Filistin Direnişi ve Güncel Durumu

Son olarak, Hamas’ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Hasan Nasrallah’ın adı tekrar ön plana çıktı. Nasrallah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını belirtirken, Filistin direnişini destekleme vurgusu yaptı.

Ancak bu cephede, tam anlamıyla bir savaş istemediklerinin altını çizen Nasrallah, uluslararası kamuoyunu dikkatle takip edecek gibi görünüyor.

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