Hızlı Büyüyen Tiroid Nodüllerinde Cerrahi Gerekebilir

Op. Dr. Nuray Çolapkulu Akgül: Hızlı büyüyen tiroid nodüllerinde cerrahi gündeme gelebilir

VM Medical Park Gebze Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nuray Çolapkulu Akgül, toplumda sıklıkla görülen tiroid sorunları arasında guatr, tiroid nodülleri ve Hashimoto tiroiditi bulunduğunu hatırlattı. Akgül, nodüllerin erişkinlerin yaklaşık %30-50’sinde görülebildiğine dikkat çekerek, "Bu nodüllerin büyük çoğunluğu iyi huyludur ve düzenli kontrollerle güvenle takip edilebilir" ifadesini kullandı.

Ne zaman ameliyat gerekir?

Akgül, ameliyat gerekliliğini belirleyen başlıca durumları şöyle sıraladı: nodülün hızlı büyümesi, nefes borusu veya yemek borusuna baskı yapması, ve ince iğne biyopsisinin şüpheli sonuç vermesi. Ayrıca halk arasında "zehirli guatr" olarak bilinen, aşırı hormon üreten nodüllerde de cerrahinin tercih edilebileceğini belirtti.

Tanı ve değerlendirme süreci

Tanıda öncelikle ultrason ile nodülün yapısının değerlendirildiğini söyleyen Akgül, ardından hormon testleri yapıldığını kaydetti. Şüpheli durumlarda ince iğne biyopsisi ile nodülün yapısının netleştirildiğini anlattı. Cerrahi kararının belirlenmesinde nodülün boyutu, büyüme hızı ve ultrason bulguları ile hastanın nefes darlığı, boğazda baskı hissi veya ses kısıklığı gibi şikayetlerinin birlikte değerlendirildiğini vurguladı.

Cerrahi sonrası yaşam ve takip

Akgül, tiroit dokusunun büyük kısmı alındığında hormon dengesinin dışarıdan ilaçla sağlandığını belirterek, "Hasta ilacını düzenli kullandığında yaşam kalitesi tamamen normal şekilde devam eder" dedi. Ayrıca bazı nodüllerin yıllarca stabil kalabildiğini, ancak zamanla büyüyerek nefes borusuna baskı yapabileceğini ve çok büyük nodüllerde biyopsi güvenilirliğinin azalabileceğini belirterek uyardı.

Ameliyat öncesi hazırlık ve kontroller

Hastaların ameliyat öncesinde ilaçlarını cerraha bildirmelerinin, kan sulandırıcıların doktor kontrolünde kesilmesinin ve sigarayı bırakmanın iyileşmeyi hızlandırdığını belirtti. Ameliyat sonrası takipte önce yara iyileşmesi ve ses teli fonksiyonlarının değerlendirildiğini, daha sonra hormon düzeylerine bakılarak ilaç dozunun ayarlandığını ifade etti. Genellikle 6 ay ve 1 yıllık aralıklarla kontrollerin yeterli olduğunu sözlerine ekledi.

