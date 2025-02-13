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Hollanda Büyükelçisi Wijnands ile Türkiye-Hollanda Dostluk Grubu Gündemi Görüştü

Emre Çalışkan ve Joep Wijnands, Türkiye-Hollanda ilişkilerini güçlendirmenin yollarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:44
Hollanda Büyükelçisi Wijnands ile Türkiye-Hollanda Dostluk Grubu Gündemi Görüştü

Türkiye-Hollanda İlişkileri Gelişiyor

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda arasındaki uzun yıllara dayanan diplomatik ilişkilerin önemi vurgulandı.

Çalışkan, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün arttığını belirterek, "Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımları toplamda 28 milyar doları bulmuş durumda. Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımları ise 19 milyar dolar civarında. Yakın süreçte hem ihracatın hem de ithalatın artması bizi mutlu edecektir." dedi.

Depremzedelere Destek Teşekkürü

Çalışkan, ayrıca 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, depremzedelere destek vermek amacıyla İstanbul Boğazı'nı Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçen Wijnands'a teşekkür etti.

Hollanda ve Nevşehir'in simgesinin lale olduğunu hatırlatan Çalışkan, Wijnands'ı Nevşehir'e davet etti.

Dostluk ve Yatırımlar Vurgusu

Büyükelçi Wijnands ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurguladı. Wijnands, "Türkiye'deki en büyük doğrudan yatırımcı Hollanda, Hollanda'ya en çok yatırım yapan ülkelerden biri de Türkiye. Bu iklimi sürdürmek ve güçlendirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Wijnands, Türkiye ve Hollanda'nın NATO müttefiki olduğunu da hatırlatarak, Türkiye'nin çevresindeki istikrasızlıklar içinde sergilediği tutumun önemine dikkat çekti. Ayrıca, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın yakın zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

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