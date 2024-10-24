Hollanda'da 60 Yıllık Türk Göç Hikayeleri Sergilendi

Hollanda'da Türk İşçi Göçünün 60. Yılı Kutlandı

Lahey'de, Türk işçi göçünün 60 yıllık hikayesini yansıtan "60 Yıl, 60 Hikaye" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Açılış, Türkiye ve Hollanda arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Önemli Katılımcılar ve Duygusal Konuşmalar

Açılışta, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen gibi önemli isimler yer aldı. Büyükelçi Ünal, serginin açılışında önce Hollanda'nın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayan mesajlar ile başladı, ardından iki ülke arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı.

Türklerin Hollanda'daki Başarıları

Ünal, 60 yıl önce Hollanda’ya gelen Türk işçilerin zamanla toplumda önemli bir yer edindiğini belirterek, bugünkü Türk işveren sayısının 25 bini bulduğunu vurguladı. "Siyaset, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda aktif rol alıyorlar. Bu başarılar, hepimizin gururudur," diyerek, Türklerin katkılarının artarak devam edeceğini ifade etti.

Hikayelerin Anlatıcısı: Şahin Yıldırım

Atlas Kültür Merkezi'nin kurucusu ve "60 Yıl 60 Hikaye" kitabının yazarı Şahin Yıldırım, sergide 60 işçinin hikayesinin yer aldığını belirtti. Ayrıca, babasının hayalini gerçekleştiremeyen bir Türk işçinin oğlunun, bugün bin öğrencili bir okulda müdürlük yaptığını anlattı.

İki Kültür Arasındaki Bağlar

Hollandalı katılımcılardan Jenny van Dalen, Türk kültürüyle kaynaşmanın kendisine çok şey kattığını dile getirdi. Türkiye'yi ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten van Dalen, Türk kültürünü anlama sürecinin kendisine katkı sağladığını ifade etti.

Sergide Öne Çıkanlar

Sergide, 60 katılımcının profesyonel portreleri ile birlikte dönemin tarihi siyah beyaz fotoğrafları, belgeleri ve çeşitli objeler de sergileniyor.

Hollanda'ya Türk işçi göçünün 60'ıncı yılı kapsamında Atlas Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "60 Yıl, 60 Hikaye" fotoğraf sergisi, Lahey'de açıldı. Atlas Kültür Merkezi kurucusu Şahin Yıldırım (sol 1) Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal (sağ 2) ve Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen'e (sol 2) yazarı olduğu ve "60 Yıl 60 Hikaye" kitabını takdim etti.

Hollanda'ya Türk işçi göçünün 60'ıncı yılı kapsamında Atlas Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "60 Yıl, 60 Hikaye" fotoğraf sergisi, Lahey'de açıldı. Atlas Kültür Merkezi kurucusu Şahin Yıldırım (sol 1) Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal (sağ 2) ve Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen'e (sol 2) yazarı olduğu ve "60 Yıl 60 Hikaye" kitabını takdim etti.