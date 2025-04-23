Hollanda'da 'Anadolu' Lalesi Kutlaması: Kültürel Bir Bağ

Yeni Lale Türüne 'Anadolu' İsmi Verildi

Hollanda'da özel olarak yetiştirilen bir lale türüne, Türkiye'nin kültürel ve tarihî zenginliğini simgeleyen 'Anadolu' ismi verildi. Bu anlamlı etkinlik, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi ve törene diplomatlar, büyükelçilik personeli ile Türk kurumlarının temsilcileri aileleriyle birlikte katıldı.

23 Nisan Kutlamalarında Özel Anlam

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende önemli bir konuşma yaptı. Ünal, Royal Anthos, Smit Flowers, Bostbloembollen, Max Com BV ve Kraliyet Çiçekler Derneği ile işbirliği içinde bu laleye 'Anadolu' ismini vererek bu özel günü anmak istediklerini belirtti.

Ünal, konuşmasında "Bugünkü etkinliğimiz, üç değerli günün anısını yaşatmak üzere düzenlenen serinin son halkasını teşkil etmektedir. 12 Mart 2025 günü İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıldönümü vesilesiyle düzenlediğiniz törende 'Kızılırmak' lalesine; 18 Mart 2025'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü vesilesiyle 'Gelibolu' lalesine isim vermiştik" dedi.

'Anadolu' Lalesi Anlam Yüklü

Büyükelçi Ünal, 'Anadolu'nun yalnızca coğrafi bir isim olmadığını, aynı zamanda direnişin, ferasetin, sabrın ve yeniden var oluşun sembolü olduğunu ifade etti. Ünal ayrıca, "'Anadolu' Lalesi, bu anlamda yalnızca bir çiçek değil, milletimizin tarih boyunca gösterdiği dirayet ve birlik ruhunun, çocuklara verilen önemin ve ortak geleceğimize olan inancın simgesidir" sözleriyle laleye yüklenen anlamı vurguladı.

Törende Su Verme Ritüeli

Törenin ilerleyen bölümlerinde, Ünal ve lalenin yetiştirilmesine katkı sunan Smit Flowers firmasının sahibi Arjan Smit, Royal Anthos sahibi Mark-Jan Terwindt ve G&K Reus firması sahibi Gerrard Reus, 'Anadolu' lalesine birlikte su verdi. Smit, Anadolu lalesinin 5 yıllık bir süreç sonunda yetiştirildiğini ve bu lalelerin çocuklar gibi doğup, yetişip özenle büyütüldüğünü ifade etti.

G&K Reus firması sahibi Gerrard Reus, Anadolu lalesinin iki ülkeyi birbirine bağlayan önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti ve Anadolu lalesinin hem seralarda hem de lale tarlalarında kolaylıkla yetiştirilebildiğini vurguladı.

Dostluk ve Kültürel Bağlar

Royal Anthos sahibi Mark-Jan Terwindt, 23 Nisan gibi anlamlı bir günde iki dost ülkenin lale üzerinden kurduğu ilişkinin çok önemli olduğunu ifade etti. Lalelerin Osmanlı'da yetiştirildiğini ve tüm Avrupa'ya yayıldığını hatırlatan Terwindt, Atatürk'ün bu özel günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini belirtti.

Tören sonunda, Ünal, Anadolu lalesinin isim sertifikasını imzaladı ve davetlilere ikramda bulunuldu. Bu kutlama, daha önce 'Kızılırmak' ve 'Gelibolu' isimleri verilen lalelerden sonra, Türkiye'nin önemli günleri anısına isimlendirilen üçüncü laleyi dünyaya tanıtmış oldu.

Hollanda'da özel olarak yetiştirilen bir lale türüne, Türkiye'nin kültürel ve tarihî zenginliğini simgeleyen "Anadolu" ismi verildi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde laleye "Anadolu" isminin verildiği törene diplomatlar, büyükelçilik personeli ve Türk kurumlarının temsilcileri aileleriyle birlikte katıldı.

Hollanda'da özel olarak yetiştirilen bir lale türüne, Türkiye'nin kültürel ve tarihî zenginliğini simgeleyen "Anadolu" ismi verildi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde laleye "Anadolu" isminin verildiği törene diplomatlar, büyükelçilik personeli ve Türk kurumlarının temsilcileri aileleriyle birlikte katıldı.