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Hollanda'da Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi Açıldı

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi, Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği törenle açıldı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 19:10
Hollanda'da Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi Açıldı

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi Törenle Açıldı

Hollanda'da bulunan Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi, Türkiye Maarif Vakfı tarafından gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Törene, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Hollanda'daki Türk toplumu ile kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ayrıca, çok sayıda öğrenci, kursiyer ve veli etkinlikte yer aldı.

Açılış Töreninin Detayları

Etkinlik, şehitlere saygı duruşu ve Türk ile Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başladı. İlk olarak, Türkiye Maarif Vakfı Hollanda Temsilcisi ve Maarif Europe Direktörü Sabri Yıldırım, selamlama konuşması yaptı. Yıldırım, açılışta emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederken, Maarif'in dünyaya yeni bir hikaye sunduğunu, Maarif Europe Amsterdam'ın da bu hikayenin yeni bir sayfası olduğunu vurguladı. "Doğudan batıya tüm çocukların mutlu uyandığı bir dünya görmek dileğiyle." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Değerlerimizle Birlikteyiz

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, açılışta yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün hep birlikte sahip olduğumuz bir değerle karşı karşıyayız ve onun açılışını yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Özdil, Büyükelçi Ünal'a özel teşekkürlerini ileterek, açılışın gerçekleşmesinin, Hollanda'daki Türk toplumunun desteği sayesinde mümkün olduğunu belirtti. "Birlikte burayı, bu toplumun çocuklarının daha iyi bir şekilde kendi potansiyellerini kullanabilecekleri bir seviyeye çıkması için kullanalım." çağrısında bulundu.

Bir Rüyanın Gerçekleşmesi

Büyükelçi Ünal, açılışta, "Bir rüyamız daha gerçekleşti. Bu rüya sizlerle beraber gerçekleşti, sizlerin önünde gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından geleneksel Türk halk sanatları ve konser dinletisi, katılımcılara sunuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi açıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından Hollanda'da...

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi açıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından Hollanda'da düzenlenen törene, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollanda'daki Türk toplumu ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik müşavirleri ile çok sayıda öğrenci, kursiyer ve veli katıldı.

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi açıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından Hollanda'da...

Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi açıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından Hollanda'da düzenlenen törene, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollanda'daki Türk toplumu ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik müşavirleri ile çok sayıda öğrenci, kursiyer ve veli katıldı.

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