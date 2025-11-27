Hong Kong'daki Gökdelen Yangını: Ölü Sayısı 75'e Yükseldi
Olayın ayrıntıları
Hong Kong'daki bir gökdelende dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.
Yangın, Hong Kong’un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesindeki, dış cephelerinde tadilat çalışmaları için bambu iskeleler bulunan 'Wang Fuk Court' sitesindeki 31 katlı gökdelende başlayarak kısa sürede diğer binalara yayıldı.
Hong Kong İtfaiye Teşkilatı, yangında yaralı sayısının ise 76'ya yükseldiğini bildirdi. Yangının üzerinden 24 saatten fazla geçerken arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu.
