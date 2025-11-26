Hong Kong Tai Po Yangını: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

Hong Kong Tai Po’daki 31 katlı gökdelende başlayan ve 7 binaya yayılan yangında can kaybı 13’e, yaralı sayısı 15’e yükseldi; alarm seviyesi 5’e çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:19
Olayın seyri ve bilanço

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 31 katlı gökdelende başlayıp diğer binalara sıçrayan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Hong Kong İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 14.51’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e, yaralı sayısının 15’e yükseldiği ifade edildi.

Yangın nedeniyle alarm seviyesi en yüksek düzey olan 5’e çıkarıldı. Alevlere müdahalenin devam ettiği belirtilirken, yangının gökdelenlerin dış cephesindeki bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı aktarıldı.

Sitedeki yerleşim durumu

Wang Fuk Court adı verilen sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor. Yetkililer ve kurtarma ekipleri, müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

