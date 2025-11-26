Hong Kong Yangını: Can Kaybı 36’ya Yükseldi, 279 Kişi Kayıp

Tai Po’daki 31 katlı gökdelende başlayan yangında can kaybı 36’ya çıktı; 279 kişi kayıp, 29 yaralı hastanelerde tedavi görüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:06
Tai Po’daki gökdelenden 7 binaya yayılan yangında son durum

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bir sitede bulunan 31 katlı gökdelende başlayarak 7 binaya yayılan yangında can kaybı artarak 36 oldu. Yetkililer, olayla ilgili olarak halen 279 kişinin haber alınamadığını belirtiyor.

Hong Kong lideri John Lee, yaptığı açıklamada yangında yaralanan kişi sayısının 29 olduğunu ve söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altında bulunduğunu ifade etti. Lee, yangının gece yarısı itibarıyla kontrol altına alındığını, ancak söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Olayın merkezindeki site Wang Fuk Court olarak isimlendiriliyor. Sitedeki 8 gökdelende yer alan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.

