Hong Kong Yangını: Tai Po'daki Wang Fuk Court'ta Can Kaybı 83’e Yükseldi

Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde, tadilat çalışması süren Wang Fuk Court sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan yangında can kaybı arttı. Hong Kong İtfaiye Teşkilatı tarafından açıklanan verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 83 olarak bildirildi; bunlardan 79 kişi olay yerinde, 4 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

Yangının büyümesi ve nedenleri

Binanın dış cephesine tadilat çalışması kapsamında kurulan bambu iskeleler, yangının kısa sürede büyümesine ve hızla yayılmasına yol açtı. İtfaiye ve yetkililer yangının yayılma hızının, kullanılan malzeme ve iskele yapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Gözaltılar

Binanın bakımını yürütmek üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketine ilişkin soruşturma kapsamında, şirketten 3 kişi "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu açıkladı; gözaltı gerekçesi olarak bakım sırasında güvenli olmayan malzeme kullanımı gösterildi.

Kayıplar ve yaralılar

Yetkililer, yangında 76 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 300 kişiden hâlâ haber alınamadığını bildirdi. Yangının çıktığı sitede yer alan 8 gökdelende toplam 1.984 daire bulunuyor ve yaklaşık 4.000 kişi bu binalarda yaşıyordu.

Olayla ilgili soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor; yetkililer, kayıp kişilerin bulunması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

