Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama

Artvin Valiliği, Hopa Yoldere-Başoba hattında 30 Kasım'da başlayan orman yangınının 1 Aralık itibarıyla 5,145 hektarda tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:01
Artvin Valiliği, Hopa ilçesinde dün başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Yangına Müdahale ve Kontrol

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yangının Yoldere-Başoba hattında 30 Kasım tarihinde başladığı ve yaklaşık 5,145 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, yangına 32 araç ve 135 personel ile koordineli müdahale gerçekleştirildiği ve yangının 1 Aralık itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Valilik, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ve yerleşim yerlerinde güvenliği tehdit eden bir durum oluşmadığını ifade etti.

ARTVİN VALİLİĞİ, HOPA İLÇESİ YOLDERE-BAŞOBA HATTINDA 30 KASIM 2025 TARİHİNDE MEYDANA GELEN VE GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLAN ORMAN YANGINININ TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU.

