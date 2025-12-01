Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü: Artvin Valiliği'nden Açıklama

Hopa’daki Orman Yangını Söndürüldü

Artvin Valiliği, Hopa ilçesinde dün başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınının tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Yangına Müdahale ve Kontrol

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yangının Yoldere-Başoba hattında 30 Kasım tarihinde başladığı ve yaklaşık 5,145 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, yangına 32 araç ve 135 personel ile koordineli müdahale gerçekleştirildiği ve yangının 1 Aralık itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Valilik, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ve yerleşim yerlerinde güvenliği tehdit eden bir durum oluşmadığını ifade etti.

