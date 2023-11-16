Hrant Dink'in katili Ogün Samast serbest bırakıldı: Bakanlıktan ilk açıklama

Adalet Bakanlığı, Hrant Dink'in katili olarak hapiste cezasını çeken gün Samast'ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Basın açıklamasında "7456 sayılı Kanun'un belirlediği uygulama kurallarından yararlanamaz" denildi. Cezası 5275 sayılı Kanun genel hükümleri çerçevesinde infaz edilir.” denildi.





Adalet Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın serbest kalması konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gerekiyordu.

'24 yıl 46 ay hapis cezası aldı'

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesi sonrası açılan davaların ardından; Yasin Hayal, 25 Temmuz 2047 tarihinde şartlı tahliyeyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 14 yıl 22 ay 75 gün daha apis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan hüküm giyen diğer kişi Erhan Tuncel ise 26 Temmuz 2040 tarihinde şartlı tahliye ile toplam 96 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yukarıda adı geçen iki sanığın cezaları halen çekilmektedir. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından Ogün Samast'a, yaşının küçük olmasından dolayı kasten adam öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezası, Türkiye Ceza Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca ceza alt haddinden uzaklaşılmış ve 21 yıl 6 ay şeklinde belirlenmiştir.

Ancak yazar; Yasak silah taşımaktan almış olduğu 1 yıl 4 ay hapis cezası eklenmesiyle 22 yıl 10 ay hapis cezasını tamamlamıştır.

Hükümlü kişi; Cezanın infazı süresince, cezaevinde işlenen suçlar nedeniyle 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezasına çarptırılılması nedeniyle, 24 yıl 46 ay 43 günlük hapis cezasının infazı, cezanın infaz edildiği tarihten itibaren başlar. Tutuklanma, 24 Ocak 2007'dir.

Sanığa 19 Şubat 2022 tarihinde denetimli serbestlik doğmasına rağmen denetimli serbestlik verilmedi. Hükümlünün 19 Ocak 2023 ile 13 Temmuz 2023'te yapılan değerlendirmelerinde şartlı tahliyeye uygun olmadığı ve 15 Kasım 2023'te ise şartlı tahliyesinin mümkün olduğu kararlaştırıldı.

“BEŞ AYIRMA TALEBİ VE 2 DENETİMLİ SERBEST BIRAKMA TALEBİ UYGUN DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR”

Bu süreçte sanığın 2015 yılından bu yana 5 kez açık ıslahevine sevk ve 2 defa da denetimli serbestlik talebi yerinde değildir.

5275'E DİKKAT

Bu bağlamda 7456 sayılı Kanunun infaz hükümlerinden yararlanmak mümkün değildir. “Karar 5275 sayılı Kanun genel hükümleri kapsamında ceza infaz edilir”.