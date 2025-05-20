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Hristiyan Din Adamları İznik'i Ziyaret Ederek Tarihi Anmalara Sahip Çıktı

Hristiyan din adamları, İznik ilçesinde tarihi mekanları ziyaret ederek önemli bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:01
Hristiyan Din Adamları İznik'i Ziyaret Ederek Tarihi Anmalara Sahip Çıktı

Hristiyan din adamları Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun da yer alması beklenen heyet, ilçede çeşitli tarihi mekanları gezdi.

Vatikan heyeti, Lefke Kapı, İznik Müzesi ve İznik Ayasofya Camisi gibi önemli yerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından, İznik Gölü kenarındaki bir restoranda bir araya gelen din adamları, buradaki dua etkinliğinde buluştu.

Gazetecilere açıklama yapan Hollanda Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın, İznik'te olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "325 yılında bu kentte İmparator Konstantin tarafından ilk konsil toplandı. 1700 yıl sonra biz bunu anmak için bir araya geldik. Birinci İznik Konsili, sadece Hristiyan alemi için değil tüm dinler için önemlidir." dedi.

Papa 14. Leo’nun İznik'i ziyaret etme planına ilişkin de bilgi veren Aydın, "Sanırım gelecek aylarda yeni seçilen Papa 14. Leo, Patrik hazretleriyle beraber burayı ziyaret edecekler. Bu bizim için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Hristiyan din adamlarından oluşan heyet, Bursa'nın İznik ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Heyet...

Hristiyan din adamlarından oluşan heyet, Bursa'nın İznik ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, İznik Ayasofya Camisini gezdi.

Hristiyan din adamlarından oluşan heyet, Bursa'nın İznik ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Heyet...

Hristiyan din adamlarından oluşan heyet, Bursa'nın İznik ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, İznik Ayasofya Camisini gezdi.

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