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Hulusi Akar ve Al Kınanı'dan Stratejik İşbirliği Mesajı

Hulusi Akar, Irak-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Kınanı ile görüştü ve işbirliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:19
Hulusi Akar ve Al Kınanı'dan Stratejik İşbirliği Mesajı

Hulusi Akar ve Al Kınanı'dan Stratejik İşbirliği Mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Irak-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Al Kınanı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, tarihten gelen dostluk bağlarını güçlendirerek, iki ülkenin karşılaştığı zorlukları aşmak için işbirliğine vurgu yaptı.

İşbirliğinin Önemi

Akar, Meclis'te yapılan toplantıda, "Birbirimize lazımız. Bizi meşgul edip, enerjimizi, zamanımızı, paramızı harcatıp, yavaşlatmak isteyenleri görmemiz lazım. İşbirliğiyle mücadele etmeliyiz" diyerek; iş birliğine duyduğu inancı dile getirdi. Akar, iki ülke arasında bu tür ilişkilerin geliştirilmesinde kararlı olduklarını belirtti.

Güvenlik ve Refah Vurgusu

Akar, Irak'ın toprak bütünlüğü içinde yaşayanların mutlu ve güven içinde olmasının, Türkiye'nin huzuruyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. "Irak'ın huzuru, istikrarı bizim için çok önemli. Bunun dışında kalan tüm illegal silahlı gruplara, terör gruplarına karşı azimle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi

Ekonomi ve ticaret konusunda işbirliğine açık olduklarını ifade eden Akar, karşılıklı ilişkilerin derinlemesine ilerlemesi için ortak bir vizyon ortaya koymak gerektiğini vurguladı. Al Kınanı da, iki ülke arasındaki parlementer diplomasinin diğer ilişkilere de olumlu yansıyacağını belirtti.

Terörle Mücadelede İşbirliği

Akar, terörle mücadelede ortak bir duruş sergilemek gerektiğini ve bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Al Kınanı ise, “Terör her nerede olursa olsun terördür. Irak halkı bu konudan çok çekmiştir. İşbirliğine son derece gereksinim vardır" diyerek, güvenliğin sağlanması adına birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

İki liderin bu görüşmesi, Irak ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkisini güçlendirmeyi ve karşılıklı güvenliği artırmayı hedefliyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağda), Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağda), Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Al Kınanı (solda) ve beraberindeki heyet ile TBMM'de görüştü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağda), Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağda), Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Al Kınanı (solda) ve beraberindeki heyet ile TBMM'de görüştü.

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