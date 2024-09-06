Hunter Biden Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarını Kabul Ediyor

Hunter Biden'ın Vergi Kaçakçılığı Davası

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, California'da açılan vergi kaçakçılığı davasında suçlamaları kabul edeceğini duyurdu. Los Angeles'taki Federal Mahkemede gerçekleşen duruşmada, jüri seçiminin gerçekleştirileceği süreçte, Hunter Biden, iddianamedeki 9 suçlamayı kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Mahkeme Süreci ve Cezalar

Davaya bakan Yargıç Mark Scarsi, Biden'ın suçlamaları kabul etmesi halinde alabileceği ceza hakkında bilgi verdi. Bu durumda 15 yıla kadar hapis cezası ve 500 bin ile 1 milyon dolar arasında para cezasıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

Biden, yargıcın bu uyarısını anlayıp anlamadığını sorduğunda, "Evet, anlıyorum," şeklinde yanıt verdi. Avukat Abbe Lowell, müvekkilinin "özel sebepler" nedeniyle yargılamanın jüri seçimi yapılmadan sona ermesini istediğini vurguladı ve ailesinin mahkemede ifade vermesini engellemeyi amaçladığını dile getirdi.

Alford Savunması Teklifi

Savcı Leo Wise, Biden'ın iddiaları kabul etmesi gerektiğini belirterek, yargılama sürecine yönelik netlik sağlanmasının önemine dikkat çekti. Biden'ın avukatları duruşmada, "Alford savunması" denilen bir teklifte bulunarak, müvekkilinin suçlu olduğunu kabul etmesine rağmen suçsuzluk iddiasını sürdürmek istediğini öne sürdü.

Yargı, bu teklifi değerlendirmeye alırken, savcılık Biden'ın suçlu olduğunu kabul etmediğini belirtti. Alford savunması, sanığın suçlu olduğunu kabullenmesini sağlarken, aynı zamanda masumiyet iddiasını da sürdürmesine olanak tanıyor.

Biden'ın İddiaları ve Yargılama Süreci

Hunter Biden, Adalet Bakanlığı tarafından atanan özel savcı David Weiss tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor. İddianamede, 2017 ve 2018 yıllarında söz konusu vergileri ödemediği ve hileli beyanlarda bulunduğu öne sürülüyor.

Son olarak, Biden yanlızca vergi kaçakçılığı ile değil, son dönemde Delaware eyaletinde açılan bir başka davada da 11 Haziran'da jüri tarafından suçlu bulunmuştu. Bu durum, ABD tarihinde görevdeki bir başkanın oğlunun yargılanmasını içeren bir ilk olmuştu.

Mahkeme tarafından belirlenen sonraki duruşma ise 16 Aralık’da yapılacak. Siyasi analistler, Biden'ın kabul ettiği suçlamaların, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'yi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.