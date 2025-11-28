Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

28 Kasım 2025 itibarıyla Hurda Teşvik Yasası henüz Meclis'e sunulmadı; yerli otomobil ve ÖTV indirimi beklentisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:44
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Hurda Teşviki'nde son durum — 28 Kasım 2025

28 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla, Hurda Teşvik Yasası hakkında Ankara kulislerinden gelen son bilgiye göre düzenleme henüz Meclis'e sunulmadı. Yerli otomobil sahibi olmak isteyenler ve ellerindeki yaşlı aracı yenilemek isteyen milyonlarca sürücü, yasanın Meclis takvimine girmesini umutla bekliyor.

Meclis ve piyasa beklentileri

Otomobil fiyatlarındaki artış ve kredi faizlerinin etkisiyle azalan alım gücü, vatandaşları devlet desteklerine yönlendiriyor. Piyasada "Hurda İndirimi" olarak anılan düzenleme, hurdaya ayrılacak belirli yaşın üzerindeki araçlar karşılığında yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi veya nakit destek öngörüyor. Ancak 28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla bu düzenlemenin Meclis gündemine girip girmeyeceğine ilişkin kesin bir takvim açıklanmadı.

Yasanın hedefleri ve mekanizması

Hurda Teşviki'nin temel amacı, trafikteki yaşlı araç parkını gençleştirerek trafik güvenliğini artırmak ve çevre kirliliğini azaltmaktır. Uygulamada, hurdaya ayrılan araç karşılığında verilen bir teşvik belgesi ile yeni araçta ÖTV matrahında indirim yapılması ya da doğrudan mali destek sağlanması öngörülüyor. Düzenlemede sıklıkla yer alan kriterlerden biri, belirli yaş sınırlarıdır; örneğin 16 yaş ve üzerindeki araçlar hurda kapsamında değerlendirilebiliyor.

Yerli üretim ve beklentiler

Yasanın içeriğinin, özellikle yerli otomobil alımlarını destekleyecek şekilde şekillenmesi halinde yerli araçlarda daha yüksek avantajlar sunulabileceği konuşuluyor. Hem araç sahipleri hem de otomotiv sektörü temsilcileri, Meclis'e sunulacak metnin kapsamı ve yürürlüğe girme tarihi konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sonuç olarak, Hurda Teşvik Yasasıyla ilgili kararlar ve mevzuatın Meclis takvime girişi, milyonlarca tüketici için belirleyici olacak. Resmi açıklamalar gelene kadar beklenti ve kulis haberleri gündemde kalmaya devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?