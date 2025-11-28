Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Hurda Teşviki'nde son durum — 28 Kasım 2025

28 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla, Hurda Teşvik Yasası hakkında Ankara kulislerinden gelen son bilgiye göre düzenleme henüz Meclis'e sunulmadı. Yerli otomobil sahibi olmak isteyenler ve ellerindeki yaşlı aracı yenilemek isteyen milyonlarca sürücü, yasanın Meclis takvimine girmesini umutla bekliyor.

Meclis ve piyasa beklentileri

Otomobil fiyatlarındaki artış ve kredi faizlerinin etkisiyle azalan alım gücü, vatandaşları devlet desteklerine yönlendiriyor. Piyasada "Hurda İndirimi" olarak anılan düzenleme, hurdaya ayrılacak belirli yaşın üzerindeki araçlar karşılığında yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi veya nakit destek öngörüyor. Ancak 28 Kasım 2025 tarihi itibarıyla bu düzenlemenin Meclis gündemine girip girmeyeceğine ilişkin kesin bir takvim açıklanmadı.

Yasanın hedefleri ve mekanizması

Hurda Teşviki'nin temel amacı, trafikteki yaşlı araç parkını gençleştirerek trafik güvenliğini artırmak ve çevre kirliliğini azaltmaktır. Uygulamada, hurdaya ayrılan araç karşılığında verilen bir teşvik belgesi ile yeni araçta ÖTV matrahında indirim yapılması ya da doğrudan mali destek sağlanması öngörülüyor. Düzenlemede sıklıkla yer alan kriterlerden biri, belirli yaş sınırlarıdır; örneğin 16 yaş ve üzerindeki araçlar hurda kapsamında değerlendirilebiliyor.

Yerli üretim ve beklentiler

Yasanın içeriğinin, özellikle yerli otomobil alımlarını destekleyecek şekilde şekillenmesi halinde yerli araçlarda daha yüksek avantajlar sunulabileceği konuşuluyor. Hem araç sahipleri hem de otomotiv sektörü temsilcileri, Meclis'e sunulacak metnin kapsamı ve yürürlüğe girme tarihi konusunda gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sonuç olarak, Hurda Teşvik Yasasıyla ilgili kararlar ve mevzuatın Meclis takvime girişi, milyonlarca tüketici için belirleyici olacak. Resmi açıklamalar gelene kadar beklenti ve kulis haberleri gündemde kalmaya devam edecek.