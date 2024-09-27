Husiler Tel Aviv'e Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

Husilerin Tel Aviv Hedefi

Yemen merkezli Husiler, İsrail'in Tel Aviv ve Askalan şehirlerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıkladı.

Askeri Sözcü Açıklama Yaptı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu saldırılara dair X platformu üzerinden bir bildiri paylaştı. Seri, Tel Aviv'e yönelik balistik füzelerle, Askalan'a ise insansız hava araçlarıyla saldırdıklarını belirtti.

İsrail'in Cevabı

İsrail ordusu, gece saatlerinde, Yemen’den atılan balistik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Ordusunun açıklaması, Arrow Hava Savunma Sistemi sayesinde füzenin başarıyla durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, angajman bölgesi hakkında bilgi verilmezken, atılan füzeye karşı sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.