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İBB Adayı Murat Kurum ve İmamoğlu Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor: Kent Lokantaları Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Murat Kurum ve mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik, kent lokantalarıyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerinden sürüyor. İmamoğlu'nun eleştirilerine yanıt veren Kurum, "Dil sürçmelerimizden medet umuyorlar. Hiçbiri Murat Kurum trafik sorununu çözemez, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getiremez diyebiliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:58
İBB Adayı Murat Kurum ve İmamoğlu Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor: Kent Lokantaları Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yapılan seçim kampanyası kapsamında, İBB adayı Murat Kurum ve mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu arasında gerilimli bir süreç yaşanıyor. Son olarak, Murat Kurum'un İBB'nin kent lokantaları hakkında yaptığı eleştirilere İmamoğlu'nun tepkisi damga vurdu.

İmamoğlu, Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ve Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kurum'un Kent Lokantası hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "O Kent Lokantası'nın önünde kuyruğa giren herkesten özür dileyene kadar ben bunu dile getireceğim" diyerek Kurum'u eleştirdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Kurum, "Dil sürçmelerimizden medet umuyorlar. Hiçbiri Murat Kurum trafik sorununu çözemez, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getiremez diyebiliyor mu? Diyemez! Onlar da biliyor ki; Murat Kurum verdiği tüm sözleri tutar, dediğini yapar!" şeklinde konuştu.

Daha önce kent lokantalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul’da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul’a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor" ifadelerini kullanan Kurum'un sözleri, İmamoğlu'nun "dil sürçmesi" değil, ciddi bir mesele olduğunu belirtmesiyle gerginliği daha da artırdı. İki aday arasındaki bu sözlü çatışma, İstanbul seçimleri öncesi gündemin önemli konularından biri haline geldi.

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