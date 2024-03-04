İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un Özgür Özel'e Bedelli Askerlik Cevabı Sosyal Medyada Viral Oldu

MURAT KURUM, İMAMOĞLU'NA SOSYAL MEDYADAN GELDİ: "BEDENİMİZİ VATANIMIZA ADADIK"



CHP lideri Özgür Özel'in "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyoruz" açıklamalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bedelli askerlik yapmış olması gündeme gelmiş, bu durum partiyi zor durumda bırakmıştı. Ancak Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un sosyal medyada paylaşılan askerlik fotoğrafları, tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.



MURAT KURUM: "BEDELİMİZİ VATANIMIZA ADADIK"

Özgür Özel'in sözlerine cevap olarak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla gündeme gelen Murat Kurum, "Bedelini vatanımıza adadık, yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Biz İstanbul için hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadeleriyle bedelli askerlik sürecine vurgu yaptı. Özel'in açıklamalarına karşı bedelli askerlik yapan bir ismin olması, siyasi tartışmaları derinleştirdi.

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MURAT KURUM'UN ASKERLİK GEÇMİŞİ

Murat Kurum'un bedelli askerlik yapmasının yanı sıra dikkat çeken bir diğer detay ise 18 ay süresince komando olarak askerlik görevini tamamlamış olması. 2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu. İzmir Foça'da terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gitmiş ve 18 aylık zorunlu görevini başarıyla tamamlamıştır.





SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DESTEK

Murat Kurum'un askerlik fotoğraflarına sosyal medyada büyük ilgi ve destek gelirken, Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerinin siyasi bir tartışma başlattı.