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İBB Başkanı İmamoğlu Başakşehir'de Alan İncelemesi Yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir'de devredilen alanı inceledi ve halkın haklarını koruma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:54
İBB Başkanı İmamoğlu Başakşehir'de Alan İncelemesi Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de İncelemede Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceki tahsis kapsamında özel okul olarak kullanılan ve belediyenin geri aldığı alanda incelemelerde bulundu.

Sular Vadisi'nde İnceleme

İnceleme, Sular Vadisi'nde gerçekleşti. İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ'a devredilen alanı bürokratlarıyla gezerek bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, İstanbul muhafızlığının önemine vurgu yaptı.

İstanbul Muhafızlığı ve Kamu Malı

İmamoğlu, bu alanın büyüklüğünün 20 bin metrekare olduğunu ve burada bir güvenlik kulübesini bile kimseye vermediklerini belirtti. "İstanbul muhafızlığının ne olduğu ve ne için korunduğuna dair halkın onurunu, hakkını ve hukukunu korumak amacıyla çalıştığımızı vurgulamak istiyorum. Bu taviz verilmeyecek bir konudur" şeklinde konuştu.

KİPTAŞ'tan Kamuya Açık Tesisler

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, söz konusu alanın en kısa sürede kamuya açık sosyal tesisler haline getirileceğini ifade etti. Kurt, Genel Sekreter'in koordinasyonunda çeşitli birimlerin fonksiyonlaştırma çalışmalarına başladığını belirtti.

Bu incelemeler, İBB'nin halkın yararına çalışmalarını ve kötü niyetli girişimlere karşı duruşunu pekiştirme amacını taşımaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında özel okul olarak kullanılırken belediyenin geri aldığı alanda inceleme yaptı. İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında özel okul olarak kullanılırken belediyenin geri aldığı alanda inceleme yaptı. İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de önceden tahsis kapsamında özel okul olarak kullanılırken belediyenin geri aldığı alanda inceleme yaptı. İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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