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İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 Yıl 4 Ay Hapsi İstendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılanmasına 11 Nisan'da başlayacak. İddianamede 7 yıl 4 aya kadar hapis talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:04
İBB Başkanı İmamoğlu'na 7 Yıl 4 Ay Hapsi İstendi

İmamoğlu'nun İddianamesi Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında suç içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanma süreci başlamaktadır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, konuya dair ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı ifadelerin suç içerikli olduğu belirtiliyor. Başsavcı Gürlek'in terör örgütleri tarafından hedef alınarak tehdit edildiği ifade edilmiştir.

Küçük Düşürücü İfadeler

İmamoğlu'nun sözlerinin, kamu görevlisi olan Başsavcı Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik olduğu ve bu durumun düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı vurgulanmıştır. Eylemin, ifade hürriyeti kapsamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı da iddianamede yer almaktadır.

Hedef Gösterme Suçlaması

İddianamede, İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile üyelerine yönelik zarara veya kötülüğe uğratma kastıyla ifadeler kullandığı, bu durumun tehdit suçunu oluşturduğu tespit edilmiştir.

Ceza Talepleri

İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmektedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince de yoksun bırakılması istenen kamu görevlerine dair talepler gündeme gelmiştir.

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