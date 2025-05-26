İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın Evinin Arama Günlüğü: İmamoğlu'na Ait Telefon Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evinde yapılan arama, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait bir cep telefonunun bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu telefonun bulunması, İBB çalışanları arasında devam eden yolsuzluk soruşturmasına dair önemli bir detay olarak kayıtlara geçti.

İfadesinde Şok Bilgiler Paylaştı

Özgüner, ifadesinde, avukatına aracılığıyla kendi rızasıyla evinde arama talep ettiğini belirtirken, **19 Mart'ta** Saraçhane Belediye Binası'ndan gelen bir Özel Kalem çalışanı ile yanında bir başka çalışanın odaya geldiğini söyledi. Olay sonrasında, dosyada önemli bir detay olarak geçen telefonun, İmamoğlu'na ait olduğunu ve içerisinde SIM kartı bulunmadığını aktardı.

Kadriye Kasapoğlu’nun Savunması

Gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, ifadesinde, telefonun kim tarafından verildiği konusunda bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Hatta, bu telefon numarasının Bilgi İşlem Daire Müdürlüğü sekretaryasına yönlendirildiğini belirtti.

Önemli İletişim Bağlantıları

Polis, Kadriye Kasapoğlu'nun, İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ile 2019-2025 yılları arasında 3622 kez iletişim kurduğunu tespit etti. Aynı dönemde, farklı İBB yöneticileri ile de birçok kez görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

Kasapoğlu, bu görüşmelerin oldukça olağan olduğunu savunarak, İBB Başkanlığı ekosistemindeki bağlantılar nedeni ile bu tür iletişimlerin sıkça olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasını sürdürürken, özellikle bu tür bilgiler, soruşturmanın seyrini etkileyecek detaylar arasında yer aldı. İmamoğlu ve diğer isimler hakkında resmi işlemler de devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Kadriye Kasapoğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evinde bulunan cep telefonunun kime ait olduğu sorgusunda soruldu.