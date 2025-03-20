İBB Meclisi Olağanüstü Toplantı İçin 24 Mart'ta Bir Araya Gelecek

İBB Meclisi, yolsuzluk ve terör soruşturmaları nedeniyle olağanüstü toplanacak. Toplantı 24 Mart'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:45
İBB Meclisi Olağanüstü Toplantı İçin 24 Mart'ta Bir Araya Gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları ardından olağanüstü toplantı için bir araya geliyor. Meclis, 24 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla meclis üyelerine davet yazısı gönderildi. Yazıda, '5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacağı belirtilen İBB Meclisi'nin 1. Olağanüstü Toplantısının, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Toplantının gündeminde, 'İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi' ve 'Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması' konuları yer alacak. Bu bağlamda, bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması da ele alınacak.

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