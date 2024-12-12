İBB Meclisinde İSPARK Tartışmaları ve Sayıştay Raporu Gündemde

İBB Meclisinde İSPARK ve Sayıştay Raporu Konuşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda İSPARK zam oranı ve Sayıştay'ın 2023 yılı İBB raporu ele alındı.

AK Parti’li Kaynar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Gündem dışı konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İSPARK otopark ücretlerinde yapılan büyük zamma dikkat çekerek, "2019 yılında AK Parti döneminde 6 lira olan otopark ücreti, yeni İBB yönetimi tarafından 150 liraya yükseltildi. Yani yüzde 2500'lük bir zam yapılmış durumda," dedi.

Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim vaatlerine atıfta bulunarak, "Ekrem Bey, belediye başkanı olmadan önce 'İSPARK nasıl zarar eder anlamıyorum' demişti. Ancak tüm bunlara rağmen İSPARK zarar etmeye devam ediyor. Her ay 26 milyon lira sübvanse verilmesine ilişkin bir teklif ile karşı karşıyayız," şeklinde konuştu.

Sayıştay Raporunda Borç Alarmı

Kaynar, konuşmasında Sayıştay raporuna da değinerek, "2023'te Büyükşehir Belediyesinin kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 45 milyar 540 milyon lira, uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 105 milyar 296 milyon lira. Toplam borç miktarı 150 milyar 837 milyon lira. 2024 rakamlarının 250 milyar civarında olacağını tahmin ediyorum," diye ekledi.

Kaynar, Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiğinde 26 milyar 760 milyon lira olan borcun bugüne kadar 150 milyar 837 milyon liraya yükseldiğini vurguladı. Ayrıca, İSKİ ve İETT'nin borçları dahil edildiğinde bu miktarın 2023 sonu itibarıyla 180 milyar liraya ulaşacağını öngördü.

Araç Yönetim Sistemi Sorunları

Sayıştay raporundaki, "İBB'nin kiralama yoluyla edindiği araçların takibinin yapılmaması" başlığına dikkat çeken Kaynar, "Sistemde kayıtlı olmayan araçların bulunduğu tespit edildi. İBB bünyesinde toplam 4 bin 616 araç bulunduğu, ancak sisteme kayıtlı araç sayısının 4 bin 517 olduğu belirlenmiş," ifadelerini kullandı.

Kaynar, Sayıştay'ın, listeler arasında 1137 araçlık fark tespit ettiğini ve bu araçların nerede, ne için kullanıldığını bulamadığını söyledi.

CHP’li Düzgün Kaya'dan Yanıt

Kaynar'ın ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Düzgün Kaya, İSPARK ücretleriyle ilgili eleştirileri yanıtlayarak, "İSPARK'ın sübvanse edildiği ve bu faydalanan kesimlerin, meclis üyelerimiz gibi çeşitli gruplar olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, yapılan zamlar çok aşırı değil," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaya, her kesimin faydalandığı uygulamaların önemine vurgu yaparak, değişikliklerin amacını ve gerekçelerini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıya katılan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar konuşma yaptı.