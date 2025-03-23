İBB ve Beylikdüzü’nde Başkan Vekili Seçimi Tarihi Açıklandı

İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin başkan vekili seçimlerinin 26 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 18:03
İBB ve Beylikdüzü’nde Başkan Vekili Seçimi Tarihi Açıklandı

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediye Meclisleri'nin belediye başkan vekili seçim tarihini resmi olarak açıkladı. Seçimler, 26 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Bu karar, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından alındı. Valilikten yapılan duyuruda, İçişleri Bakanlığı tarafından sağlık tedbiri olarak uygulanan bu uzaklaştırmanın ardından gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi çerçevesinde, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere toplanmasına karar verildiği vurgulandı. Toplantılar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ise 09.00'da gerçekleştirilecektir.

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