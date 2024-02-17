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İBB yarışında yeni isim: Memleket Partisi’nin adayı belli oldu! 9 isim yarışacak

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Parti Genel Başkanı Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısında Berk Hacıgüzeller’in ismini duyurdu. Hacıgüzeller, İBB için yarışacak 9 adaydan biri oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 13:06
İBB yarışında yeni isim: Memleket Partisi’nin adayı belli oldu! 9 isim yarışacak

MEMLEKET PARTİSİ İBB ADAYI BELLİ OLDU: BERK HACIGÜZELLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik heyecan artıyor. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışına, Memleket Partisi de katıldı. Uzun süredir eski CHP'li Mehmet Sevigen'in aday olacağı konuşulan Memleket Partisi, sonunda Berk Hacıgüzeller'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirledi. Adaylık, bugün düzenlenen aday tanıtım toplantısında resmen duyuruldu.

Diğer Belediyeler İçin Adaylar da Belli Oldu

Memleket Partisi'nin yanı sıra diğer partiler de belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Mahir Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi için ise Cüneyt Oğuz aday gösterildi.

İstanbul'da Aday Sayısı 9'a Ulaştı

Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için açıklanan adaylar şöyle:

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum (AK Parti)

İYİ Parti: Mehmet Buğra Kavuncu

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Saadet Partisi: Birol Aydın

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

DEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni

Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller

Memleket Partisi'nin adayı Berk Hacıgüzeller'in katılımıyla birlikte İstanbul'daki aday sayısı 9'a yükseldi. Seçimlerin heyecanı ve rekabeti her geçen gün artıyor.

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