İBB yarışında yeni isim: Memleket Partisi’nin adayı belli oldu! 9 isim yarışacak

MEMLEKET PARTİSİ İBB ADAYI BELLİ OLDU: BERK HACIGÜZELLER
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik heyecan artıyor. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışına, Memleket Partisi de katıldı. Uzun süredir eski CHP'li Mehmet Sevigen'in aday olacağı konuşulan Memleket Partisi, sonunda Berk Hacıgüzeller'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirledi. Adaylık, bugün düzenlenen aday tanıtım toplantısında resmen duyuruldu.
Diğer Belediyeler İçin Adaylar da Belli Oldu
Memleket Partisi'nin yanı sıra diğer partiler de belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Mahir Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi için ise Cüneyt Oğuz aday gösterildi.
İstanbul'da Aday Sayısı 9'a Ulaştı
Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için açıklanan adaylar şöyle:
CHP: Ekrem İmamoğlu
Cumhur İttifakı: Murat Kurum (AK Parti)
İYİ Parti: Mehmet Buğra Kavuncu
Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
Saadet Partisi: Birol Aydın
Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz
Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan
DEM Parti: Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni
Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller
Memleket Partisi'nin adayı Berk Hacıgüzeller'in katılımıyla birlikte İstanbul'daki aday sayısı 9'a yükseldi. Seçimlerin heyecanı ve rekabeti her geçen gün artıyor.