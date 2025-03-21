İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Ali Nuhoğlu'nun İfadesi Gündemde

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ali Nuhoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesine ulaştı. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi çeşitli maddelerden devam ediyor.

Ali Nuhoğlu'nun İfadesinin Detayları

Nuhoğlu, polis sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek, 40 sayfalık bir savunma yaptı. İfadesinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu açıklayan Nuhoğlu, kendisine dedesinden miras kalan Trabzon'daki çay bahçeleri dışında başka bir mal varlığına sahip olmadığını ifade etti.

Banka hesaplarında 3 milyon lira ve 150 bin dolar civarında bir para bulunduğunu belirten Nuhoğlu, ayrıca şirketlerine ait gayrimenkul ve araçlar bulunduğunu kaydetti.

Diğer Şüphelilerle İlişkileri

Emniyetteki incelemede, Nuhoğlu'na diğer 99 şüphelinin fotoğrafları gösterildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şahsen tanıdığını kaydeden Nuhoğlu, "Kendisinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde benzer projeler üzerinde işbirliği yaptık ve aramızda ticaret bağlantıları mevcut. Ancak kişisel özel bir ilişkim yok" dedi.

İfade sırasında, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun'un kendisi ile olan ilişkisini de açıklayan Nuhoğlu, Ongun'un sadece selamlaştığı bir kişi olduğunu belirtti.

Mali Tespitler ve Çelişkili Bilgiler

Ali Nuhoğlu'na, KİPTAŞ ile İSTCON İnşaat arasındaki para transferleri hakkında sorular yöneltildi. Nuhoğlu, bu konuda Furkan Remzi Ceylan ile güçlü bir ticari ilişkisinin olduğunu, paraların geçmişte yapılan borç alışverişleri nedeniyle gönderildiğini açıkladı.

Bununla birlikte, Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık Sanayi şirketinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi vererek, İmamoğlu İnşaat ile olan ticari ilişkilerinin saydam olduğunu savundu.

Suçlamaları Reddetti

Sorgulama sırasında üzerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Nuhoğlu, suç işleme kastıyla herhangi bir işlem yapmadığını öne sürdü. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Nuhoğlu'ya 40 milyon lira ile birlikte birçok belgede ulaşılmıştı.