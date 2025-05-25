İbn Haldun Akademi Kapanış Töreni Gerçekleşti

İbn Haldun Üniversitesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbn Haldun Akademinin kapanış törenini gerçekleştirdi. "Geliştiren Kültür ve İklim" temasıyla 19 Nisan'da başlayan ve 6 hafta süren akademi programı, kültürel iklim üzerine odaklanan birçok çalışma ile son buldu.

Kapanış töreni, İstanbul Başakşehir'deki üniversite kampüsünde düzenlendi. Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, aile yapısının kültürün korunması ve geliştirilmesindeki önemine vurgu yaptı. Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin yalnızca demografik çöküşle değil, ailenin kültürel aktarımındaki rolü ile ilgili olduğunu belirtti.

Erdoğan, üniversite olarak her yıl farklı gündemleri ele aldıklarını ve bu yılda kültür konusunu ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, İbn Haldun Üniversitesi’nin sosyal bilimlerde Türkiye’nin en önemli mükemmeliyet merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini söyledi. "Üniversitemiz bünyesindeki akademisyen ve akademisyen adaylarının, araştırma imkanlarımızdan yararlanabilmeleri için çaba sarf ediyoruz," diyerek ekosistemlerini tanıtmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin parlak dimağlarını bir araya getirerek gelecek fikir insanlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan, Unkapanı bölgesinde eski İstanbul'a değer katacak bir projenin hayata geçirileceğini de duyurdu. Bu projenin, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yönelik bir eğitim merkezi ve enstitü içereceğini açıkladı.

Aynı zamanda, üniversitedeki öğrencilerin yarıdan fazlasının yüksek lisans ve doktora öğrencisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, kültür ve kimlik konusunda derinlemesine tartışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. İbn Haldun Üniversitesi'ni, toplumun tehditleriyle mücadele eden bir mükemmeliyet merkezi olarak gördüklerini dile getirdi.

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise üniversitenin 2017 yılında eğitim vermeye başladığını hatırlatarak, üniversitenin yerel ve milli değerlere bağlı olarak global bir anlayışla eğitim vermeyi amaçladığını belirtti.

Kapanış töreninde ayrıca, İbn Haldun Akademi bünyesinde düzenlenen makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arıkan ve birçok davetli katıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İbn Haldun Akademi"nin kapanış törenine katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İHÜ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İbn Haldun Akademi"nin kapanış törenine katılarak konuşma yaptı.