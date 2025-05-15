İbrahim Maalouf, CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci İbrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Lübnan asıllı sanatçı, "Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange" isimli yeni albümünde yer alan eserleri ile başkentteki müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Folklorik ezgilerle çağdaş müzik unsurlarını harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir müzikal yolculuk sundu.

Maalouf, konser sırasında yaptığı açıklamada, daha önce Ankara’ya geldiğini ve o zaman çok eğlendiğini belirterek, "Şimdi ise bu şovu olması gerektiği gibi değil, herkesin dans ettiği bir parti olarak başlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Seyirciler, konser boyunca alkışlarla Maalouf’a eşlik ederek etkinliğin coşkusunu artırdı.

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da konser verdi.