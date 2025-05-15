DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

İbrahim Maalouf, CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Lübnan asıllı trompet virtüözü İbrahim Maalouf, "T.O.M.A" albümü ile Ankara'da mest etti.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 21:51
İbrahim Maalouf, CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

İbrahim Maalouf, CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci İbrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da muhteşem bir konser gerçekleştirdi.

Lübnan asıllı sanatçı, "Ibrahim Maalouf and the Trumpets of Michel-Ange" isimli yeni albümünde yer alan eserleri ile başkentteki müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Folklorik ezgilerle çağdaş müzik unsurlarını harmanlayarak dinleyicilere benzersiz bir müzikal yolculuk sundu.

Maalouf, konser sırasında yaptığı açıklamada, daha önce Ankara’ya geldiğini ve o zaman çok eğlendiğini belirterek, "Şimdi ise bu şovu olması gerektiği gibi değil, herkesin dans ettiği bir parti olarak başlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Seyirciler, konser boyunca alkışlarla Maalouf’a eşlik ederek etkinliğin coşkusunu artırdı.

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı...

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı...

Dünyaca ünlü trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, 17. stüdyo albümü "T.O.M.A" ile çıktığı dünya turnesi kapsamında CSO Ada Ankara'da konser verdi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?