İbrahimovic: Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize 10–15 günde kaldırılabilir

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic: Geçici vize yakın zamanda kalkabilir

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türk vatandaşlarına yönelik geçici vize uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

İbrahimovic, "Başbakan ile sürekli iletişim halindeyiz. Geçici vize uygulamasının 10 ila 15 gün içinde kaldırılacağına inanıyoruz" dedi. Bakan ayrıca Karadağ'ın vize politikasını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, "2026 yılı sonuna kadar uyum elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Karadağ’ın Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını vurgulayan İbrahimovic, bu nedenle Türkiye’deki temsilciliklerde görevli personel sayısını artırma yoluna gittiklerini açıkladı.

Olayın arka planı

Karadağ hükümeti, ekim ayında başkent Podgorica’da yaşanan bıçaklı kavga ve sonrasında ortaya atılan iddialar ile Türk vatandaşlarına yönelik protestoların ardından, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştı.

Olayın ardından Karadağ’da yaşayan Türk vatandaşlarına ait işletmelere yönelik ırkçı saldırılar gerçekleşti. Öte yandan bıçaklı kavga nedeniyle gözaltına alınan Türk vatandaşları, kavga sırasında bölgede bulunmadıklarının teyit edilmesinin ardından mahkemece serbest bırakıldı.

