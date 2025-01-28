İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan Anlamlı Katılım

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Turan, etkinliğin önemine vurgu yaparak, fotoğraf sanatının toplumsal hafızayı canlı tuttuğunu belirtti.

Oylamanın Anlamı

Turan, katıldığı oylamada Anadolu Ajansı'nın paylaştığı etkileyici karelerin, Türkiye'nin farklı renklerini ve kültürel zenginliklerini yansıttığını ifade etti. "Yılın Kareleri" oylamasının, yalnızca sanatın değil, aynı zamanda ülke gündeminin de bir parçası olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Turan, tüm sanatseverleri bu anlamlı etkinliğe destek vermeye çağırarak, fotoğrafçılığın toplumsal meseleler üzerinde farkındalık oluşturma gücüne dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.