İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesi Safiye Aktaş (74), Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti; cenazesi Polatlar Camii ve Harput aile mezarlığında defnedildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:03
Elazığ'da düzenlenen törene protokol ve yakınlar katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesi Safiye Aktaş (74), dün tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cenaze töreni, Polatlar Camiinde öğle namazını müteakiben düzenlenen cenaze namazının ardından, Harput’ta bulunan aile mezarlığında toprağa verilerek sonlandırıldı.

Cenaze namazına; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere, bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Bülent Turan, Mehmet Sağlam, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Malatya Valisi Serdar Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İl Başkanları, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Yakınları ve protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen tören, Safiye Aktaş için Elazığ'da son vedayı içeriyordu.

