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İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Yozgat'ta Sahipsiz Hayvan Barınaklarını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Yozgat'taki sahipsiz hayvanlar için barınakları inceledi ve yeni projeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:47
İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Yozgat'ta Sahipsiz Hayvan Barınaklarını İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Yozgat'tyaki sahipsiz hayvanların korunması için yapılan barınakları yerinde inceledi. Sağlam, "Hayvanları severek ve sevdirerek koruyacağız. Mevcut barınaklardaki eksiklikleri tespit edip gidereceğiz, yeni barınaklar inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlam, Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan barınaklar hakkında Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlam, Yozgat'ta 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinin uygulanması amacıyla incelemeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından verilen talimatla, bakan yardımcılarının 81 ilde barınaklardaki çalışmaları incelediklerini vurguladı.

Her ilde valiliklere bağlı Özel İdareler bünyesinde mama üretim merkezleri kurmayı planladıklarını aktaran Sağlam, şöyle devam etti: "Yeni barınaklar için Türkiye genelinde en az 50 dönümlük alanlarda yer tespiti yapıldı, 51 ilimizde de çalışmalar başlatıldı."

Yozgat'taki mevcut barınakları ve yeni yapılacak alanları yerinde inceleyeceklerini belirten Sağlam, “Hayvanların beslenmesiyle ilgili çalışmayı da kendi uhdemize alacağız.” şeklinde konuştu. Restoran, kışla ve yurt gibi kuruluşlardan toplanacak yemek atıklarının hijyenik şartlarda değerlendirileceğini ve mamaya dönüştürüleceğini ifade etti.

Sağlam ayrıca, sosyal medyada sıkça dile getirilen "hayvanlar aç kaldı, birbirine saldırdı" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve yeni uygulamalar sayesinde bu tür iddiaların gündemden kalkacağını belirtti. İncelenen barınaktaki hayvanların ihtiyaçlarının hijyenik koşullarda karşılandığını ve 54 dönümlük yeni bir alanın da barınak için tahsis edileceğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (ortada) Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ve Yozgat...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (ortada) Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediyesi tarafından kentte sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınakları gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Mehmet Ali Özkan (sağ) ile Belediye Başkanı Kazım Arslan'dan (sağ 2) bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (ortada) Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ve Yozgat...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (ortada) Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediyesi tarafından kentte sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınakları gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Mehmet Ali Özkan (sağ) ile Belediye Başkanı Kazım Arslan'dan (sağ 2) bilgi aldı.

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