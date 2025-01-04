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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sosyal Belediyecilikte Çağ Atladağız'

Bakan Yerlikaya, Güngören'de düzenlenen temel atma töreninde, sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:11
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sosyal Belediyecilikte Çağ Atladağız'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Güngören'de Temel Atma Törenine Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de gerçekleştirilen 52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekti. "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin umut ışığı olduk," dedi.

Projelerin Önemi

Yerlikaya, İstanbul Valisi olduğu dönemde projeleri yakından takip ettiğini belirterek, İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güngören Belediyesi arasında yapılan protokol ile projelerin hayata geçmesini sağlayan önemli bir adım atıldığını ifade etti.

AK Parti belediyeciliğinin, Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği simgelediğini belirten Yerlikaya, "Vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik vererek, hizmet odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. AK Parti belediyeciliği demek, 'gönül belediyeciliği' demektir" şeklinde konuştu.

Çeşitli Hizmetler ve Projeler

Belediyelerin yerel yönetimlerin temeli olduğuna değinen Yerlikaya, "Halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet olarak görüyoruz" diyerek, ulaşım alt yapılarından yeşil alanlar oluşturmaya kadar birçok projeye imza attıklarını açıkladı.

Yerlikaya, halkın mutluluğu ve refahını esas alan anlayışın Güngören Belediyesi tarafından da başarıyla benimsendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vizyonu

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik alanındaki vizyonundan bahseden Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı yenilikçi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını bugün de sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Törene Katılanlar

Temel atma törenine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve davetliler katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de ilkokul ve imam hatip ortaokulu ile zemin altı otoparkı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de ilkokul ve imam hatip ortaokulu ile zemin altı otoparkı projelerinin temelinin atıldığı "52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de ilkokul ve imam hatip ortaokulu ile zemin altı otoparkı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güngören'de ilkokul ve imam hatip ortaokulu ile zemin altı otoparkı projelerinin temelinin atıldığı "52 Derslikli Okul ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

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