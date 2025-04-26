İdlib'de Hafızlar İçin Coşkulu İcazet Töreni Düzenlendi

Suriye'nin İdlib ilinde, Kur'an-ı Kerim kursunu başarıyla tamamlayan yaklaşık 1500 öğrencinin katılımıyla bir icazet töreni gerçekleştirildi. İdlib'in kuzey kırsalında bulunan İdlib Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe hafızlar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Törende, katılımcılar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, duygusal anlar yaşandı ve ilahilerle program renklendirildi. Organizasyonun iletişim sorumlusundan alınan bilgilere göre, törene katılan 1493 öğrenci, Darul Vahi eğitim kurumları çatısı altında 74 okul ve 28 Kur'an anaokulunda eğitim aldı.

Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin eğitimine dair açıklamalarda bulunan *Muhammed El Eyhem*, ''Darul Vahi kurslarında öğrencilere yalnızca Kur'an-ı Kerim değil; ahlak, edebiyat dersleri ile tüm bilimsel dersler de verilmektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, icazete hak kazananlar arasında 84 kişinin de kesintisiz icazet silsilesi ile icazet aldığını belirtti.

Bu tür etkinlikler, İdlib'de eğitim ve kültürel gelişimin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. İdlib'in kuzey kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 13 ila 35 yaşlarındaki 1493 öğrenci için İdlib Stadyumu'nda düzenlenen törene, hafızlar ile aileleri katıldı.

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. İdlib'in kuzey kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 13 ila 35 yaşlarındaki 1493 öğrenci için İdlib Stadyumu'nda düzenlenen törene, hafızlar ile aileleri katıldı.