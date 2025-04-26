DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.619.824,11 0,67%

İdlib'de Hafızlar İçin Coşkulu İcazet Töreni Düzenlendi

İdlib'de 1500 hafızın katıldığı icazet töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler okundu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:41
İdlib'de Hafızlar İçin Coşkulu İcazet Töreni Düzenlendi

Suriye'nin İdlib ilinde, Kur'an-ı Kerim kursunu başarıyla tamamlayan yaklaşık 1500 öğrencinin katılımıyla bir icazet töreni gerçekleştirildi. İdlib'in kuzey kırsalında bulunan İdlib Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe hafızlar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Törende, katılımcılar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, duygusal anlar yaşandı ve ilahilerle program renklendirildi. Organizasyonun iletişim sorumlusundan alınan bilgilere göre, törene katılan 1493 öğrenci, Darul Vahi eğitim kurumları çatısı altında 74 okul ve 28 Kur'an anaokulunda eğitim aldı.

Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin eğitimine dair açıklamalarda bulunan *Muhammed El Eyhem*, ''Darul Vahi kurslarında öğrencilere yalnızca Kur'an-ı Kerim değil; ahlak, edebiyat dersleri ile tüm bilimsel dersler de verilmektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, icazete hak kazananlar arasında 84 kişinin de kesintisiz icazet silsilesi ile icazet aldığını belirtti.

Bu tür etkinlikler, İdlib'de eğitim ve kültürel gelişimin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni...

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. İdlib'in kuzey kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 13 ila 35 yaşlarındaki 1493 öğrenci için İdlib Stadyumu'nda düzenlenen törene, hafızlar ile aileleri katıldı.

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni...

Suriye'nin İdlib ilinde Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan yaklaşık 1500 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. İdlib'in kuzey kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 13 ila 35 yaşlarındaki 1493 öğrenci için İdlib Stadyumu'nda düzenlenen törene, hafızlar ile aileleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Otomobil Engelli Araca Çarptı: Ağır Yaralı
2
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Mardin 1969 Spor, 2. Lig'e Yükselmenin Gururunu Yaşıyor
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Turizm Vurgusu: Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti Olacak
5
Manisa'da Viyadük İnşaatında Çökme: 9 İşçi Yaralandı
6
Alanya'daki Mobilya Atölyesinde Yangın: Hasar Var
7
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor