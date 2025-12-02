İDSO, Robert Lakatos ve Alfonso Scarano ile 5 Aralık'ta sahnede

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Robert Lakatos’u Ağırlıyor

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Aralık ayının ilk konserinde romantik dönemin güçlü senfonik mirasını sahneye taşıyor. 5 Aralık Cuma akşamı orkestrayı, dünyaca tanınan solist ve şeflerle birlikte dinleme fırsatı sunulacak.

Konser Bilgileri

Tarih: 5 Aralık Cuma

Saat: 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Konserde, kemandaki ustalığı ve teknik hâkimiyetiyle tanınan ünlü Sırp keman virtüözü Robert Lakatos sahne alacak. Lakatos, keman repertuvarının en zorlu eserlerinden biri kabul edilen Henryk Wieniawski’nin Birinci Keman Konçertosunu yorumlayacak; etkileyici sahne enerjisi ve yorumuyla unutulmaz bir performans vaat ediyor.

Konserin ikinci yarısında ise uluslararası başarılarıyla tanınan İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde İDSO, Felix Mendelssohn’un Edinburgh’daki Holyrood Şapeli’nden aldığı ilhamla bestelediği, klasik müziğin en özgün yapıtlarından biri olan Senfoni No.3 'İskoç'u seslendirecek.

Solist, Şef ve Program

Şef: Alfonso Scarano

Solist: Robert Lakatos (Keman)

Program:

Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No.1 Fa Diyez Minor Op.14

Ara

Felix Mendelssohn Senfoni No.3 La Minor Op.56 ‘İskoç’2

SIRP KEMANCI ROBERT LAKATOS