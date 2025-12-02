İDSO, Robert Lakatos ve Alfonso Scarano ile 5 Aralık'ta sahnede

İDSO, 5 Aralık'ta Robert Lakatos ve şef Alfonso Scarano yönetiminde Wieniawski Keman Konçertosu No.1 ve Mendelssohn 'İskoç' Senfoni'sini seslendirecek.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:53
İDSO, Robert Lakatos ve Alfonso Scarano ile 5 Aralık'ta sahnede

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Robert Lakatos’u Ağırlıyor

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Aralık ayının ilk konserinde romantik dönemin güçlü senfonik mirasını sahneye taşıyor. 5 Aralık Cuma akşamı orkestrayı, dünyaca tanınan solist ve şeflerle birlikte dinleme fırsatı sunulacak.

Konser Bilgileri

Tarih: 5 Aralık Cuma
Saat: 20.00
Mekan: Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

Konserde, kemandaki ustalığı ve teknik hâkimiyetiyle tanınan ünlü Sırp keman virtüözü Robert Lakatos sahne alacak. Lakatos, keman repertuvarının en zorlu eserlerinden biri kabul edilen Henryk Wieniawski’nin Birinci Keman Konçertosunu yorumlayacak; etkileyici sahne enerjisi ve yorumuyla unutulmaz bir performans vaat ediyor.

Konserin ikinci yarısında ise uluslararası başarılarıyla tanınan İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde İDSO, Felix Mendelssohn’un Edinburgh’daki Holyrood Şapeli’nden aldığı ilhamla bestelediği, klasik müziğin en özgün yapıtlarından biri olan Senfoni No.3 'İskoç'u seslendirecek.

Solist, Şef ve Program

Şef: Alfonso Scarano
Solist: Robert Lakatos (Keman)

Program:
Henryk Wieniawski, Keman Konçertosu No.1 Fa Diyez Minor Op.14
Ara
Felix Mendelssohn Senfoni No.3 La Minor Op.56 ‘İskoç’2

SIRP KEMANCI ROBERT LAKATOS

SIRP KEMANCI ROBERT LAKATOS

İTALYAN ŞEF ALFONSO SCARANO

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
7
Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde