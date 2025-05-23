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Iğdır'da 'Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı' Konseri Düzenlendi

Iğdır'da, 2025 'Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı' için konser ve defile etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:50
Iğdır'da 'Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı' Konseri Düzenlendi

Iğdır'da Kültürel Bir Etkinlik: Azerbaycan Anayasa ve Egemenlik Yılı

Azerbaycan'ın 2025 için 'Anayasa ve Egemenlik Yılı' ilan etmesi dolayısıyla Iğdır'da özel bir konser ve defile etkinliği düzenlendi. Bu anlamlı organizasyon, Iğdır Valiliği, Azerbaycan Diaspora Komitesi ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliği ile gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Etkinlik, Iğdır kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde yapıldı. Program, kültürel zenginlikleri sergileyen bir kıyafet defilesi ile başladı. Ardından ünlü Azerbaycan Devlet Sanatçıları Alihan Samedov ve Revane Gurbanova sahne aldı.

Konserde, Vali Ercan Turan, Azerbaycan'ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev gibi önde gelen protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bu etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirirken, aynı zamanda Azerbaycan'ın zengin kültürünü de tanıtma fırsatı sundu.

Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve...

Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve defile düzenlendi. Kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov konser verdi.

Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve...

Azerbaycan'da 2025'in "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Iğdır'da konser ve defile düzenlendi. Kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov konser verdi.

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