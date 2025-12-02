Iğdır'da Hava Kirliliği Alarmı: 1 Aralık'ta Türkiye'nin En Kirli İli

Iğdır'da Hava Kirliliği Alarmı

Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre Iğdır, 1 Aralık'ta yeniden Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili oldu. Kent, 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık uyarıları ve etkiler

Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını; yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocukların gelişimini, ruh sağlığını ve mevcut hastalıkları (örneğin diyabet) ağırlaştırabildiğini belirtiyor.

Kirliliğin temel nedenleri

Yetkililer ve uzmanlar, Iğdır'daki kirliliğin başlıca nedenleri arasında çevreyi saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması, kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz kullanımının azlığı, hayvancılığın devam etmesi, çevre kirliliği, uzun süren altyapı çalışmaları ve plansız şehirleşme gibi etkenleri gösteriyor.

Ayrıca kentte yalnızca hava kirliliği değil, bir diğer ciddi riskin radyasyon olduğuna işaret ediliyor; bu riskin kaynağı olarak Metsamor Nükleer Santralı gösteriliyor ve bunun bölgedeki kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygınlaşmasına katkı sunduğu belirtiliyor.

Raporlar ve yerel tepki

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) raporuna göre Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor. Bölge sakinleri, hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Allahverdi Kum durumu şöyle anlattı: "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Iğdır’da yeterli derecede doğal gaz yoktur. Iğdır’ın daha etrafındaki bazı mahallelerinde bile doğal gaz yoktur. Onun için kömür ve tezek yakıldığı için bir de Iğdır ili böyle çukurda olduğu için dört etrafı dağlarla çevrili olduğu için hava kirliliği Iğdır’da fazladır. Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt’tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır’ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır’da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz"

Mehmet Emin Öner ise şunları söyledi: "Türkiye’de 81 il içinde en kötü hava şartları olan ildir, Iğdır. Ben tek değil bütün vatandaş bundan mustariptir. Yetkililere de sesleniyoruz. Alt yapı çalışması var uzun sürdü. Buna çözüm olarak toz çıkmasın diye bir sulama da yapılabilir. Yani asfalt yapılmıyorsa bile yani maddi güç yetmiyorsa eğer bir sulama yapılsın"

Öner, yetkililere çağrısını yineleyerek, "İnşallah iyi olur yani. Temennimiz iyi olmasını istiyoruz. Ama herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı suluyor. Onlar için de zararlı" dedi.

