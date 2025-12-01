Iğdır’ın Yüksek Kesimleri Karla Beyaza Büründü
Iğdır’ın yüksek kesimleri etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Doğu’nun Çukurovası olarak anılan Iğdır’ın yüksek kesimlerinde dün öğle saatlerinde başlayan karla karışık sağanak, gece saatlerinde yerini yoğun kara bıraktı.
Sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, bölgedeki köyleri tamamen beyaza bürüdü ve kırsal alanlarda hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojiden uyarı
Meteoroloji, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.
