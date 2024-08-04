Iğdır Üniversitesi'nde Katma Değeri Yüksek Bitki Ürünleri Üretiliyor

Iğdır Üniversitesi'nde Bitkilerle Yenilikçi Üretim

Iğdır Üniversitesi, bölgeden toplanan bitkilerle yüksek katma değeri olan ürünler geliştirme çalışmalarına hızla devam ediyor. Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) sorumlusunun belirttiğine göre, bu merkezde Ağrı Dağı eteklerinde yer alan yerel bitkilerle oluşturulan 45 farklı ürün, sağlık, gıda takviyesi, kozmetik ve temizlik sektörlerinde kullanıma sunuluyor.

Bölgeden Sağlanan Yerli Bitkiler

Ağrı Dağı florasında yetişen kuşburnu, kekik, adaçayı, civanperçemi, sığır kuyruğu ve yaban nanesi gibi bitkiler, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde yetişen gül ve lavanta ile bir araya getirilerek çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Üniversite, bölgedeki çiftçilerle iş birliği yaparak yerel ürünlerin işlenmesine de katkı sağlıyor.

Üretim ve İstihdam

Rektör Prof. Dr. Hakkı Alma doğrultusunda yürütülen projede, 6 akademisyen ve stajyer öğrencilerle birlikte ürünler hazırlanıyor. Öğretim görevlisi Musa Karadağ, hedeflerinin ürün üretimini geliştirip daha geniş bir yelpazeye yaymak olduğunu ifade ediyor.

İleriye Dönük Hedefler

Karadağ, üretim alanlarının şu an 5 başlık altında yoğunlaştığını belirterek, “Amacımız Iğdır Üniversitesini kendi kendine yeter bir kurum haline getirmek. Ayrıca bölge halkını desteklemeyi ve kimya sektöründe rehberlik yapmayı planlıyoruz.” diye ekliyor. ALUM'un internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünlerle birlikte, üniversite temizlik ihtiyaçlarını da kendi ürettiği ürünlerle karşılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.

Iğdır Üniversitesi laboratuvarlarında yöreden yetişen tarımsal ve endemik türler ile Ağır Dağı florasına özgü bitkilerden farklı sektörlerde 45 ürün üretilerek satışı yapılıyor.