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İğneada Sel Felaketi: Yakınları Güvenlik Kameralarının Çözülmesini Talep Ediyor

İğneada'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınları, olayın aydınlatılması için güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:44
İğneada Sel Felaketi: Yakınları Güvenlik Kameralarının Çözülmesini Talep Ediyor

İğneada'daki Sel Felaketi Üzerine Yeni Gelişmeler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 5 Eylül 2022'de meydana gelen sel felaketi sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınları, ruhsatsız işletildiği belirlenen bir kamp alanında yaşanan olayın aydınlatılması için güvenlik kamera kayıtlarının çözümlenmesini talep ediyor.

Kamera Kayıtlarının Önemi

Ölenlerin yakınları olan Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak söz konusu güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Mahkeme süreci devam ederken, Yaşa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamera kayıtları incelenmeden mahkemenin yargılama yapmasını doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

Kayıtların Kurtarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Yaşa, kamera kayıtlarının kurtarılması için veri kurtarma firmalarıyla irtibat kurduklarını belirtti. "Hard disk veri firmaları tarafından kurtarılabilir. Biz diyoruz ki, 'Veri firması gelsin savcının gözetiminde çözümlensin.' Ancak hakim bu durumu kabul etmiyor." diye ekledi.

Adalet Arayışı

Avukatların mahkeme başkanı ile görüşmeler yaptığını açıklayan Yaşa, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Suçluların gerekli cezayı alması gerektiğinin altını çizerken, "Dosyaya HSYK müfettişlerinin atanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

5 Eylül 2022'deki sel felaketinde kamp alanında bulunan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek, Suna Duman, Ümit Solmaz ile Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, geçen yıl meydana gelen selde yıkılan...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, tesiste bulunan güvenlik kameraları kayıtlarının çözümlenmesini talep etti. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa (Solda), cumhuriyet savcılığına dilekçe vererek kamera kayıtlarının çözümlenmesini istedi.

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