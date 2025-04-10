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İHH, Gazze İçin Eylemleri Yeniden Başlatıyor

İHH, Gazze'ye destek eylemlerine yeniden başlayarak 13 Nisan'da Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:40
İHH, Gazze İçin Eylemleri Yeniden Başlatıyor

İHH, Gazze İçin Eylemleri Yeniden Başlatıyor

İnsani Yardım ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemlerin tekrar başlatılacağını duyurdu. Yıldırım, 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya büyük bir yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

Gazze’yi Sıkıştırma Planlarına Tepki

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Gazze halkının tehcir edilme planına ve Refah kentinin bombardımanına dikkat çekerek, Mısır sınırında kurulan kampların tehlikeli şartlar yaratacağını belirtti. "Bu insani kamp ama çok kötü şartlar oluşturacak" diyen Yıldırım, 1 milyon 950 bin ile 2 milyon insanın bu kamplara zorlanacağını ifade etti.

Halk Savaşında Umut Var

Gazze'deki durumun nadir görülen bir halk savaşı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ne Trump'ın dediği olacak ne de onun korkusunu taşıyan liderlerin" ifadelerini kullandı. İsrail ve ABD'nin savaş stratejilerinin dünya kamuoyunun tepkisine bağlı olduğunu dile getiren Yıldırım, halkı sokaklara dökülmeye çağırdı.

Yürüyüşe Davet

Yıldırım, 13 Nisan'daki eylem için "Türkiye'de eylemleri tekrar başlatacağız, dünyada eylemleri başlatacağız. İsrail eskisi kadar rahat değil" şeklinde belirtti. "Dünya halkları artık ayağa kalktı, korku elbisesini çıkardılar" diyerek, katliama karşı birlik olmanın önemine dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyu...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım (ortada) toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyu...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmamak, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak ve sorumluluk çağrısı yapmak amacıyla İHH'nin Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım (ortada) toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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