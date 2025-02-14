İHH, Londra'daki Uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde Yer Aldı

İHH, Londra'da Düzenlenen Uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde Temsil Edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk kez düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi yaklaşımların ele alındığı İnsani Finans Zirvesi'nde stant açtı.

Bu zirve, insani yardım finansmanı alanında sektörün önde gelen isimlerini, sivil toplum kuruluşlarını, hükümet yetkililerini, yatırımcıları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Finansmanın Geleceği için Yeni Modeller

AidEx ve Humanitarian Finance Forum ortaklığıyla düzenlenen zirvede, insani yardım finansmanının geleneksel bağış ve hibe modellerinin ötesine geçmesi gerektiği, uzun vadeli sürdürülebilir çözümler oluşturulmasının önemi vurgulandı. Toplantılarda, sonuç odaklı finansman modelleri, risk transfer mekanizmaları ve sigorta bazlı çözümler gibi konular masaya yatırıldı.

Bunun yanı sıra, insani yardım projelerinin finansmanında etki yatırımları, sosyal tahviller, sigorta ürünleri ve sermaye piyasası araçları gibi yenilikçi yaklaşımların kullanımının artırılması gerektiği tartışıldı.

İHH Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklamalar

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA'ya gerçekleştirdiği açıklamada, krizlerin, afetlerin ve savaşların giderek arttığını belirtti. Aydın, "Geleneksel yardım ve hibe modelleri yetersiz kalıyor. İnsani Finans Zirvesi, bu süreçte yeni finansal ve yenilikçi modellerin ortaya çıkmasını amaçlıyor," dedi.

Aydın, zirvede kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının ortak insani finans modellerini ele aldığını vurgulayarak, "Biz de İHH olarak bu zirveye katılımcı ve fuarcı olarak katıldık. Standımız burada. İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların yer aldığı önemli bir etkinlik," ifadelerini kullandı.

İHH'nın Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Aydın, "Savaşların, afetlerin, krizlerin günden güne büyüdüğü dünyada daha yenilikçi modeller nasıl üretebiliriz, kamu ve özel sektörle birlikte daha etkili yaklaşımlar geliştirmek için buradayız," şeklinde konuştu.

Son yıllarda Gazze ve Sudan gibi bölgelerde yaşanan insani krizlere de dikkat çeken Aydın, "Bu zirvede, finansal sürdürülebilir yaklaşımlarla krizden etkilenen insanlara nasıl daha iyi çözümler üretebileceğimizi tartışıyoruz," dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde (Humanitarian Finance Summit) stant açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde (Humanitarian Finance Summit) stant açtı.