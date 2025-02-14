DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

İHH, Londra'daki Uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde Yer Aldı

İHH, Londra'da düzenlenen İnsani Finans Zirvesi'nde, insani yardım finansmanında yenilikçi modellere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:38
İHH, Londra'daki Uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde Yer Aldı

İHH, Londra'da Düzenlenen Uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde Temsil Edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk kez düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi yaklaşımların ele alındığı İnsani Finans Zirvesi'nde stant açtı.

Bu zirve, insani yardım finansmanı alanında sektörün önde gelen isimlerini, sivil toplum kuruluşlarını, hükümet yetkililerini, yatırımcıları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Finansmanın Geleceği için Yeni Modeller

AidEx ve Humanitarian Finance Forum ortaklığıyla düzenlenen zirvede, insani yardım finansmanının geleneksel bağış ve hibe modellerinin ötesine geçmesi gerektiği, uzun vadeli sürdürülebilir çözümler oluşturulmasının önemi vurgulandı. Toplantılarda, sonuç odaklı finansman modelleri, risk transfer mekanizmaları ve sigorta bazlı çözümler gibi konular masaya yatırıldı.

Bunun yanı sıra, insani yardım projelerinin finansmanında etki yatırımları, sosyal tahviller, sigorta ürünleri ve sermaye piyasası araçları gibi yenilikçi yaklaşımların kullanımının artırılması gerektiği tartışıldı.

İHH Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklamalar

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, AA'ya gerçekleştirdiği açıklamada, krizlerin, afetlerin ve savaşların giderek arttığını belirtti. Aydın, "Geleneksel yardım ve hibe modelleri yetersiz kalıyor. İnsani Finans Zirvesi, bu süreçte yeni finansal ve yenilikçi modellerin ortaya çıkmasını amaçlıyor," dedi.

Aydın, zirvede kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının ortak insani finans modellerini ele aldığını vurgulayarak, "Biz de İHH olarak bu zirveye katılımcı ve fuarcı olarak katıldık. Standımız burada. İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların yer aldığı önemli bir etkinlik," ifadelerini kullandı.

İHH'nın Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Aydın, "Savaşların, afetlerin, krizlerin günden güne büyüdüğü dünyada daha yenilikçi modeller nasıl üretebiliriz, kamu ve özel sektörle birlikte daha etkili yaklaşımlar geliştirmek için buradayız," şeklinde konuştu.

Son yıllarda Gazze ve Sudan gibi bölgelerde yaşanan insani krizlere de dikkat çeken Aydın, "Bu zirvede, finansal sürdürülebilir yaklaşımlarla krizden etkilenen insanlara nasıl daha iyi çözümler üretebileceğimizi tartışıyoruz," dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde (Humanitarian Finance Summit) stant açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilki düzenlenen ve insani yardım finansmanına yönelik yenilikçi modellerin ele alındığı uluslararası İnsani Finans Zirvesi'nde (Humanitarian Finance Summit) stant açtı.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yedi Başak Derneği'nden Gazze İçin 81 İlden 81 Tır Yardım Kampanyası Başlatıldı
2
Almanya Başbakanı Scholz, Vance'in Münih Konferansı Açıklamalarını Reddetti
3
AK Parti Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin Trafik Kazası Geçirdi
4
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı
5
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Sezen Aksu Konseri
6
Düzce'de Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı!
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği