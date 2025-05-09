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İHH'nın 'İyilikte Yarışan Sınıflar' Projesiyle 11 Bin Yetim Desteklendi

İHH, 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesiyle 11 bin 113 yetime destek sunarak anlamlı bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 14:43
İHH'nın 'İyilikte Yarışan Sınıflar' Projesiyle 11 Bin Yetim Desteklendi

İHH'dan Yetimlere Umut Işığı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesi ile bu yıl 11 bin 113 yetime destek sağlayarak büyük bir başarı elde etti.

Proje Hakkında Detaylar

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen bu proje, 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana devam etmektedir. Her yıl 1 milyondan fazla öğrenci projeye katılmakta.

Projeden yararlanan öğrencilere, 81 ilde 19 bin 33 okulda 86 bin yetime destek sağlandı. Bu yıl ise 73 ilde 4 bin 591 okulda 11 bin 113 yetime ulaşılarak ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olundu.

Destek ve Sponsorluk Süreci

Bu proje sayesinde anne veya babasını kaybetmiş çocuklar, eğitim, sağlık, gıda, giyecek ve barınma desteği alıyor. Projeye destek olmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor.

Yetim Sponsorluk Formu, elden teslim edilebildiği gibi buradan doldurulabilmektedir. Ayrıca, yetim bilgilerine ulaşmak isteyen öğrenciler, www.ihh.org.tr/yetimlerim adresi üzerinden detaylı bilgi edinebilirler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında bu yıl 11 bin 113 yetime destek oldu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirilğiyle yürütülen ve 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana devam eden projeye, her yıl 1 milyondan fazla öğrenci katılıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında bu yıl 11 bin 113 yetime destek oldu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirilğiyle yürütülen ve 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana devam eden projeye, her yıl 1 milyondan fazla öğrenci katılıyor.

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