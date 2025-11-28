İhsaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Eğitim ve KADES Tanıtımı

İhsaniye'de KADEM psikoloğu Elmas Aybike Yılmaz yaklaşık 50 kişiye eğitim verdi; polisler KADES broşürleri dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 13:09
İhsaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Eğitim ve KADES Tanıtımı

İhsaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Eğitim ve KADES Tanıtımı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde polis ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Eğitimde Psikolog Elmas Aybike Yılmaz görev aldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Afyonkarahisar temsilciliğinde görevli Psikolog Elmas Aybike Yılmaz tarafından İhsaniye Belediye Düğün Salonunda yaklaşık 50 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Eğitimde şiddetin tanımı, başvuru yolları ve destek mekanizmaları üzerinde duruldu.

Polislerden KADES tanıtımı

Eğitimin ardından İhsaniye İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memurları, ilçenin işlek noktalarında KADES uygulama tanıtım broşürleri dağıtarak vatandaşları uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirdi ve farkındalık çalışmalarını sürdürdü.

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE KARŞI...

AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE KARŞI MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE BROŞÜR DAĞITARAK BİLGİLENDİRME YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi
2
Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM'den Yerli ve Milli Bulut Çözümü
3
Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?
4
Çeşme'de Tekne Yangını: 7 Özel Tekne Alevlere Teslim Oldu
5
Dr. Koçoğlu Uyardı: Doğada Yetişen Mantarlar Zehirli Olabilir
6
Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz Projesi Toplumsal Fayda Ödülü Aldı
7
Mehmet Akif Caddesi'nde İşgal Son: Kepez Zabıta Temizledi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?