İhsaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Eğitim ve KADES Tanıtımı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde polis ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.
Eğitimde Psikolog Elmas Aybike Yılmaz görev aldı
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Afyonkarahisar temsilciliğinde görevli Psikolog Elmas Aybike Yılmaz tarafından İhsaniye Belediye Düğün Salonunda yaklaşık 50 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Eğitimde şiddetin tanımı, başvuru yolları ve destek mekanizmaları üzerinde duruldu.
Polislerden KADES tanıtımı
Eğitimin ardından İhsaniye İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memurları, ilçenin işlek noktalarında KADES uygulama tanıtım broşürleri dağıtarak vatandaşları uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirdi ve farkındalık çalışmalarını sürdürdü.
